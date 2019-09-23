Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил постановление правительства о ратификации Парижского соглашения по климату. Россия вместе с большинством мировых государств подписала его ещё в 2015 году, но до недавнего времени не спешила ратифицировать. Эксперты считают, что этот шаг давно назрел: без соответствия «зелёным» стандартам российским товарам скоро могут закрыть доступ на европейский рынок. Кроме того, ратификация соглашения в день открытия саммита ООН по климату — своеобразный реверанс в сторону Запада.

Подписывая постановление правительства, Дмитрий Медведев подчеркнул, что хотя соответствие нормам соглашения потребует от России значительных инвестиций, оно более гибкое, чем действовавший ранее Киотский протокол.

Вместе нам надо будет существенно сократить количество выбросов в атмосферу, чтобы снизить темпы глобального потепления, — заявил глава кабмина. — При этом каждая страна сама определяет свой вклад в этот процесс и должна каждые пять лет проверять, как идёт работа по реализации целей соглашения.

Он также упомянул, что глобальное потепление представляет угрозу для жизни россиян, потому что увеличивает число стихийных бедствий. Россия в этом году действительно столкнулась с беспрецедентным масштабом лесных пожаров в Сибири и наводнениями в Иркутской области. Как указывает Bloomberg, президент Владимир Путин ранее был настроен весьма скептично по отношению к глобальному потеплению, но недавно изменил своё мнение и признал, что наводнение в Иркутской области связано с изменением климата.

Хочу напомнить, что, по данным Росгидрометцентра, у нас потепление, в России, в два с половиной раза идёт быстрее, чем в целом на планете, — подчеркнул Владимир Путин на саммите G20 в Осаке.

Таяние арктических льдов, вызванное повышением общемировой температуры, для России отчасти выгодно, потому что позволяет развивать Северный морской путь и отрывает новые возможности освоения Арктики. Но негативных сторон у этого процесса в итоге оказалось больше. Экономика и инфраструктура российских заполярных регионов завязаны на вечной мерзлоте. Если этот фактор изменится, по словам Дмитрия Медведева, безопасность жителей Севера окажется под угрозой. Bloomberg приводит ещё одну причину для России опасаться глобального потепления: таяние льдов на архипелаге Новая Земля может высвободить радиоактивные выбросы, оставшиеся там со времён проведения испытаний советского ядерного оружия.

Новая Земля Мария Андреевна/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов в разговоре с News.ru поделился, что считает ратификацию Парижского соглашения взвешенным, правильным решением. По его мнению, в этом шаге присутствует и политический оттенок. В условиях, когда отношения России с Западом далеки от идеальных, Москва стремится нащупать новые направления сотрудничества.

Думаю, что этот момент присутствовал — не множить поля конфликтности, там, где этого можно избежать. Но основным здесь было понимание, что в отношении экспорта российских товаров в ЕС могут быть введены ограничения из-за неучастия РФ в глобальных усилиях по борьбе с выбросами парниковых газов. Это была реальная перспектива, и Кремль об этом предупреждал даже РСПП. Ну и, конечно, угроза затоплений в Сибири в результате таяния вечной мерзлоты стала восприниматься как весьма серьёзная. То есть тут геополитические соображения тесно переплетены с собственными коммерческими интересами и вопросами безопасности. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям

Парижское соглашение по климату — это скорее декларация о общих целях — о поддержании глобального потепления ниже 2°С по сравнению с доиндустриальным уровнем. Хотя каждая страна сама ставит для себя цели в рамках этого соглашения, России будет тяжело прийти с ним в соответствие. Экономика страны строится на добыче и экспорте углеводородов, а Парижское соглашение призывает перейти на «зелёные» источники энергии. Согласно данным Climate Action Tracker, Россия наряду с Соединёнными Штатами, Турцией, Украиной и Саудовской Аравией находится в числе стран, которые «критически не соответствуют» заявленным целям Парижского соглашения.

Впрочем, с момента подписания документа мало что изменилось и в других странах. Даже если все государства-участники выполнят поставленные перед собой цели, повышение мировой температуры будет на уровне 3°С. А одна из главных индустриальных стран мира — США — и вовсе не собирается участвовать в этом процессе. Дональд Трамп заявил о намерении вывести Соединённые Штаты из Парижского соглашения по климату в ноябре 2020 года, как только это станет законодательно возможно. Более того, его администрация попыталась запретить Калифорнии и 13 другим штатам устанавливать свои, более строгие правила для владельцев автомобилей, касающиеся выхлопных газов. Калифорния тут же попыталась оспорить это в суде, а её губернатор Гэвин Ньсом отправился на саммит ООН по климату, раз уж Трамп всё равно там появляться не собирался.