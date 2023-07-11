«Членство не стоит»: Захарова о словах Столтенберга про Украину и НАТО Захарова заявила о «фейле» НАТО после слов Столтенберга о не стоящем вопросе членства Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что вопрос о членстве Украины в Альянсе не может стоять, если страна потерпит поражение в вооруженном конфликте. В связи с этим дипломат констатировала, что натовский саммит в Вильнюсе провалился.

Столтенберг: «Если Украина не победит, вопрос о членстве вообще не будет стоять». Фейл-саммит, когда членство не стоит, — написала Захарова.

Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО согласились упростить для Украины вступление в военный блок. Генсек рассказал, что союзники решили отменить для Киева условие выполнения Плана действий по членству, что сделает процесс присоединения Украины одноэтапным.

Депутат Госдумы Алексей Чепа допустил, что НАТО может предложить Киеву рассмотреть принятие в состав военного блока не всей Украины, а лишь отдельных территорий страны. По мнению парламентария, таковыми могут оказаться Львовская или Одесская области.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом признал, что страна столкнулась с неопределенностью в вопросе вступления в НАТО. Он констатировал, что пока у Киева только «остается возможность торговаться» блоковым статусом в переговорах с Россией.