Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 15

15 человек погибли, 34 пострадали при взрыве в Кабуле у здания больницы Сардар Мохаммад Дауд Хан. Об этом сообщил представитель сил безопасности «Талибана» (запрещён в РФ), пишет Reuters.

Очевидцы событий рассказали , что в здании госпиталя были слышны выстрелы. По предварительным данным, произошло два взрыва.

Итальянская группа помощи Emergency, которая управляет травматологической больницей примерно в 3 км от места взрыва, заявила, что в медучреждение с травмами были доставлены девять человек. Точная информация о числе жертв не сообщается.

Ответственность за произошедшее не взяла на себя ни одна группировка.

Ранее сообщалось, что в столице Афганистана Кабуле произошёл мощный взрыв у здания больницы Сардар Мохаммад Дауд Хан. Взрывное устройство у входа в госпиталь на 400 мест привёл в действие террорист-смертник. Больница расположена недалеко от Министерства общественного здравоохранения.