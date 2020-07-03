Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 млн

https://static.news.ru/photo/cbaf5648-bd87-11ea-81b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число выявленных случаев заражения COVID-19 на планете превысило 11 млн. В настоящий момент известно о 11 031 905 инфицированных.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Согласно им, жертвами коронавируса стали 523 777 человек, вылечились 5 816 375 человек.

Больше всего людей инфекция поразила в США (2 788 395) и Бразилии (1 539 081). В остальных странах мира число случаев заражения не превышает 1 млн. Данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом свидетельствуют, что в России заразились 667 883 человека. Это третий результат в мире.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Словения ужесточает режим въезда с 4 июля по причине роста числа завозных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В частности, из списка эпидемиологически безопасных стран исключаются Чехия, Франция и Хорватия. Жители перечисленных стран будут освобождены от двухнедельного карантина при въезде в Словению лишь при условии наличия отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее 36 часов назад.