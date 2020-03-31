https://static.news.ru/photo/bdfcfb6a-737a-11ea-8b13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Sanchez/Keystone Press Agency/Global Look Press

США определили Китай по числу умерших от коронавирусной инфекции. В настоящий момент в Штатах скончались 3415 человек.

В Китае число жертв COVID-19 составляет 3309 человек. Среди американцев заражены 175 067 человек, такие данные привёл Университет Джона Хопкинса.

NEWS.ru писал, что американские учёные прогнозируют, что к августу от коронавируса в США умрут 82 тысячи человек. Пик эпидемии может быть зафиксирован в середине апреля, когда ежедневное количество смертей достигнет 2 тысяч человек.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что осенью США ожидает вторая волна коронавирусной инфекции. Он полагает, что власти будут к ней готовы.

В России число зарегистрированных случаев заражения достигло 2337, за сутки заболевших стало на 500 больше. Всего умерли 17 пациентов.