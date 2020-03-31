США определили Китай по числу умерших от коронавирусной инфекции. В настоящий момент в Штатах скончались 3415 человек.
В Китае число жертв COVID-19 составляет 3309 человек. Среди американцев заражены 175 067 человек, такие данные
NEWS.ru писал, что американские учёные прогнозируют, что к августу от коронавируса в США умрут 82 тысячи человек. Пик эпидемии может быть зафиксирован в середине апреля, когда ежедневное количество смертей достигнет 2 тысяч человек.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что осенью США ожидает вторая волна коронавирусной инфекции. Он полагает, что власти будут к ней готовы.
В России число зарегистрированных случаев заражения достигло 2337, за сутки заболевших стало на 500 больше. Всего умерли 17 пациентов.
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