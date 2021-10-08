Число погибших при взрыве в афганской мечети увеличилось до 50

По меньшей мере 50 человек погибли и 140 пострадали при взрыве в шиитской мечети на севере Афганистана. Большинство раненых госпитализировали. Об этом сообщает AFP.
Отмечается, что пострадавшим
Взрыв произошёл в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз. Террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство, находясь внутри мечети. Ранее сообщалось о 30 погибших и 70 пострадавших. Все они являются прихожанами шиитской мечети.
Член комиссии «Талибана» (движение запрещено в РФ) Мохаммад Джалал считает, что теракт был осуществлён боевиками группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Выясняются все обстоятельства случившегося.