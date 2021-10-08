Число погибших при взрыве в афганской мечети увеличилось до 50

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В британском издании The Sun чеченского боевика Адама Осмаева назвали «врагом номер один» для президента России Владимира Путина. Как пишет автор статьи, террорист участвовал в организации покушения на российского лидера и в вооружённом конфликте в Донбассе на стороне Украины. В статье отмечается, что образование он получил в Великобритании.

Известно также, что возлюбленная боевика Амина Окуева также принимала участие в операции в Донбассе в качестве снайпера и была убита. В беседе с изданием Осмаев выразил обеспокоенность и подчеркнул, что,...