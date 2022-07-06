Число погибших детей после обстрела Макеевки ВСУ выросло до двух

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Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что число погибших детей из-за обстрела Макеевки со стороны украинских войск возросло до двух. Отмечается, что ещё трое детей получили ранения. Представители ведомства также указали на то, что в ходе обстрела пострадали двое взрослых.

По уточненным данным, погибли двое детей, трое детей получили ранения, — сказано в Telegram-канале штаба.

Украинские войска обстреляли Макеевку в среду днём.

Российские войска уничтожили ракетными ударами в ДНР две реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые ВСУ получают от США, сообщило ранее Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Кроме того, высокоточным оружием были поражены станция наведения ЗРК С-300 и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников.

В ведомстве добавили, что действия российской авиации лишили украинскую армию полутора тысяч снарядов, которые хранились на складе ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады ВСУ, и свыше ста противотанковых ракетных комплексов иностранного производства.