Число излечившихся от COVID-19 приблизилось к 3,5 млн человек

Количество пациентов, победивших коронавирусную инфекцию, приблизилось к 3,5 миллиона человек — это чуть меньше половины от всех подтверждённых случаев заражения.
По
Worldmeters прогнозирует развитие пандемии COVID-19 в реальном времени, основываясь на последней информации официальных органов.
Согласно оперативным мониторинговым
Как писал NEWS.ru, к утру 7 июня в России выявили около 460 тысяч инфицированных. Официально подтверждена 5751 смерть от COVID-19.
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