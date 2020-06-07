Число излечившихся от COVID-19 приблизилось к 3,5 млн человек

https://static.news.ru/photo/47cd4d00-8383-11ea-80ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество пациентов, победивших коронавирусную инфекцию, приблизилось к 3,5 миллиона человек — это чуть меньше половины от всех подтверждённых случаев заражения.

По данным статистического сервиса Worldmeters, вирус SARS-CoV-2 выявили у 7,061 миллиона пациентов по всему миру. Выздоровели 3,451 миллиона, погибли около 405 тысяч человек. Тяжелобольными остаются почти 54 тысячи заразившихся коронавирусом.

Worldmeters прогнозирует развитие пандемии COVID-19 в реальном времени, основываясь на последней информации официальных органов.

Согласно оперативным мониторинговым данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии заразились не менее 6,967 миллиона человек. Погибли не менее 401,4 тысячи.

Как писал NEWS.ru, к утру 7 июня в России выявили около 460 тысяч инфицированных. Официально подтверждена 5751 смерть от COVID-19.