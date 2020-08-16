Чиновник повторно заразился коронавирусом на Филиппинах

https://static.news.ru/photo/0dcf1f18-df84-11ea-bd53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Herman Lumanog/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Министерства внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Эдуардо Аньо заявил, что повторно заразился коронавирусом. Первый раз положительный результат теста на COVID-19 был у 58-летнего чиновника в марте, после чего он прошёл курс лечения.

По словам Аньо, 13 августа у него заболело горло, появилась ломота в теле. Чиновник самоизолировался и снова сдал тест, сообщает ТАСС.

15 августа я получил результат своего теста, в котором сообщалось, что у меня снова обнаружен коронавирус, — отметил Аньо.

Он добавил, что заявил о повторном заражении, чтобы предупредить всех, с кем контактировал в последнее время.

Я также делаю это заявление, чтобы подчеркнуть серьёзность вируса и призвать всех носить маски, чаще мыть руки и практиковать социальное дистанцирование, — пояснил чиновник.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество новых случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки составило 294 237. Умерли со дня объявления пандемии 9985 человек. Это уже второй наивысший показатель смертности за период пандемии с апреля текущего года. До этого наибольшее количество случаев было зарегистрировано 17 апреля, когда умерли 12 453 пациента. Всего в мире заражены инфекцией свыше 21 млн человек.