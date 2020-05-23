Чилийский президент заявил о перегрузке больниц пациентами с COVID-19

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Президент Чили Себастьян Пиньера признал, что система здравоохранения страны приблизилась к пределу возможностей из-за набирающей силу эпидемии COVID-19.

Система здравоохранения сейчас находится в стрессовом состоянии, давление растёт. <...> Это правда, мы очень близки к пределу из-за значительного роста числа нуждающихся в больничных местах, особенно в отделениях интенсивной терапии, — цитирует президента RT.

Пиньера заявил, что Чили столкнулось с двумя тяжёлыми кризисами — пандемией и вызванной ей экономической рецессией.

Количество заражённых коронавирусом в стране превысило 69 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, 17 мая полицейские задержали почти 750 жителей чилийской столицы за нарушение карантинного режима.