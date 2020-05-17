Почти 750 человек задержали в Сантьяго за нарушение карантина

Полиция Чили задержала почти 750 жителей города Сантьяго за нарушение карантинного режима.
Капитан полиции города Родриго Ганкас сообщил, что уже в первый день введения карантинного режима полицейские проверили документы у 15 тысяч человек и задержали 744 человека,
Всеобщий режим карантина в столице Чили и её пригородах был введён 15 мая. Для того чтобы выйти из дома, жителям нужны документы, которые подтверждают право находиться вне самоизоляции.
Ранее NEWS.ru писал, что в Московской области более 30 человек пытались проехать на автобусах без QR-кодов. Отмечается, что сотрудники Росгвардии провели более шести тысяч проверок в общественном транспорте и на пересадочных узлах за два дня — 30 апреля и 1 мая.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен