Чехия призвала Россию исключить её из списка недружественных стран

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Правительство Чехии призвало власти России перестать применять к ней термин «недружественное государство». Это будет способствовать снижению напряжённости в двусторонних отношениях между странами, говорится на сайте МИД Чехии.

В интересах снижения напряжённости во взаимных отношениях Чехия призывает РФ отказаться от обозначения республики и других государств странами, которые проводят недружественные действия к России, и отменить связанные с этим меры, — указано в сообщении.

Министр иностранных дел страны Якуб Колганек считает, что без исключения Чехии из списка недружественных стран едва ли можно будет думать о нормализации отношений между Москвой и Прагой. По его словам, создание этого списка противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях от 1961 года.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил список недружественных стран, в который вошли США и Чехия. К этим государствам будут применяться меры согласно указу президента России Владимира Путина от 23 апреля 2021 года. Так, Чехия не сможет нанимать в свою дипмиссию более 19 работников из числа российских граждан, а Штаты — ни одного.