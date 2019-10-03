Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко впервые проведут личную встречу. Состоится она в Житомире, куда белорусский лидер отправился 4 октября на форум регионов двух государств. Ожидается, что, помимо двустороннего экономического сотрудничества, в котором заинтересованы и Киев, и Минск, будет обсуждаться и ситуация в Донбассе. Лукашенко неоднократно давал понять, что готов способствовать мирному урегулированию в регионе, и, очевидно, вновь заявит об этом и в ходе встречи с Зеленским.

Украинский и белорусский лидер уже общались, но лишь по телефону, поэтому ожидания от первой встречи тет-а-тет высокие. Важность её не скрывает и сам Лукашенко, который за неделю до форума даже собрал в своём Президентском дворце в Минске специальную пресс-конференцию для СМИ Украины. В ходе неё он сделал несколько резонансных заявлений, в частности, в очередной раз предложив оказать содействие по урегулированию ситуации на неконтролируемом участке российско-украинской границы.

Вскользь коснулся белорусский лидер и темы экономического сотрудничества с Украиной. Однако не стал вдаваться в конкретику, упомянув лишь «совместные предприятия и общие инфраструктурные проекты». В то же время, отметил в разговоре с News.ru минский политолог Алексей Дзермант, на встрече Лукашенко и Зеленского в Житомире тема торгово-экономического сотрудничества двух стран, по всей видимости, станет основной.

После России именно Украина для Белоруссии — второй по объёмам товарооборота партнёр (более $5 млрд в 2018 году — News.ru). Поэтому Минску крайне выгодно продвижение своей продукции — машиностроения и других отраслей, — на украинский рынок, который после событий Евромайдана для белорусской стороны немного «просел», но сейчас постепенно начинает восстанавливаться. Кроме того, могут быть обсуждены вопросы логистики, транспорта (Белоруссия заинтересована в возможности доставок из черноморских портов Украины), нефти; есть проект перевозки грузов по Днепру, которым Киев также интересовался. И третий момент — это, конечно, урегулирование в Донбассе. Полагаю, между Лукашенко и Зеленским состоятся серьёзные консультации на предмет того, как каждая из сторон видит мирное разрешение ситуации в регионе. Алексей Дзермант белорусский политолог

Как подчёркивает эксперт, в экономической же сфере от встречи лидеров стоит ожидать конкретных результатов, включая подписание контрактов на серьёзные суммы. Вероятнее всего, соглашения будут касаться, в первую очередь, поставок белорусской продукции на Украину. В политическом же плане лидеры, очевидно, предпочтут присмотреться друг к другу и обозначить повестку для будущих переговоров.

Президетн РБ Александр Лукашенко Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В некоторых российских политических кругах тесные связи Лукашенко с украинским руководством после Евромайдана воспринимаются как демонстративные и порой даже провокационные шаги по отношению к Москве. Вместе с тем, считает Дзермант, белорусский лидер скорее показывает определённую симпатию к Украине, чтобы завоевать поддержку простого населения страны. Причём такое поведение приносит плоды: сегодня Лукашенко для украинцев один из наиболее популярных зарубежных политиков.

То, что он поддерживает свой рейтинг среди народа Украины, делает её более дружественной по отношению к Белоруссии, — отмечает эксперт. — И свой политический капитал он будет конвертировать в экономическое сотрудничество. Это может раздражать определённые круги в Москве, но не думаю, что такая реакция разумна.

Действительно, за счёт тесных российско-белорусских отношений, любые связи Украины с Белоруссией — это, в принципе, косвенные связи и с Россией. Благодаря активности Лукашенко сотрудничество Киева идёт, например, не с Евросоюзом, а с одним из главных союзников Москвы. И в перспективе он — при условии конструктивного взаимодействия всех сторон, — может поспособствовать привлечению Украины именно к российско-белорусскому экономическому и политическому блоку, допускает минский политолог.