Израильские города Тель-Авив и Хайфа могут стать целью ударов Ирана в ответ на убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани,
По его словам, именно Израиль передал информацию о местонахождении генерала Сулеймани США.
3 января верховный иранский лидер Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.
Ранее Минобороны США заявило, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен