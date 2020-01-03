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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что войска страны направляются в Ливию. По его словам, они будут выполнять координационные действия.

Такое заявление политик сделал в интервью CNN Turk. Турецкие военные начали постепенно направляться, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства, — подчеркнул он. В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт...