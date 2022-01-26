CBS: США решили пока отказаться от санкций против Путина

Вашингтон решил пока не вводить санкции против президента РФ Владимира Путина, поскольку это сопряжено с «техническими трудностями». В частности, российский лидер будет лишён возможности путешествовать и координировать действия с партнёрами, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если ты это сделаешь, это создаст некоторые технические трудности, — рассказала корреспондент телеканала.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее высказался об угрозах Белого дома ввести санкции в отношении Владимира Путина. Он подчеркнул, что такие методы в отношении высших чиновников стран не болезненны, но политически деструктивны.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден заявил о возможности ввести санкции напрямую против Владимира Путина. Условием для этого он считает вторжение России на Украину. Хозяин Белого дома дал утвердительный ответ на вопрос журналистов о персональных санкциях к лидеру России. Байден уточнил, что если Москва прибегнет к агрессии в отношении Киева, такой её шаг будет иметь «огромные последствия» для мира.