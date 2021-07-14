Бывший президент Пакистана Мамнун Хусейн умер в 80 лет

Бывший президент Пакистана Мамнун Хусейн, управлявший страной с 2013 по 2018 год, умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщил сын политика, передаёт телеканал Geo TV.

Хусейн был болен раком, последние две недели он проходил лечение в частной клинике. Главой государства он пробыл всего один срок, в 2018 году Хусейн отказался выдвигать свою кандидатуру на выборы 13-го по счёту президента.

До того как стать президентом, Мамнун Хусейн занимал пост губернатора провинции Синд. Его считали соратником бывшего премьера Наваза Шари, который был осуждён в Пакистане по двум делам.

Недавно власти Пакистана приняли решение отказаться от передачи своих военных баз американским военным, которые выводят свой контингент из Афганистана. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

Ранее сообщалось, что по договорённостям Москвы и Исламабада в конце июля начнётся строительство газопровода «Пакистанский поток». Он должен связать два терминала на севере и юге Пакистана.