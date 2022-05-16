Бывший министр юстиции задержан в Словакии за поддержку России

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Полиция задержала в Словакии бывшего министра юстиции и бывшего председателя Верховного суда Штефана Гарабина за поддержку действий президента России Владимира Путина на Украине. Своё мнение политик высказал в соцсетях, сообщает братиславский телеканал Markiza.

Согласно информации телеканала, Гарабин ешё в феврале написал на своей странице «В связи с событиями на Украине я поступил бы точно так же, как Путин». За это его обвинили в поддержке экстремизма. После дачи показаний экс-министр был отпущен из полиции.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Словакии проверит на экстремизм инцидент с осквернением памятника советским воинам в городе Пиештяни. Глава ведомства Марош Жилинка уже назвал произошедшее ложной солидарностью с Украиной и выразил опасение, что это может усугубить ненависть.