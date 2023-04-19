Бывшее поместье Рокфеллера и Абрамовича продали за рекордную сумму WSJ: бывшее поместье Рокфеллера и Абрамовича на Карибах продали за $136 млн

Фото: Sabrina Hentschel/dpa/Global Look Press

Бывшее поместье миллиардера Дэвида Рокфеллера на карибском острове Сен-Бартелеми было продано за $136 млн. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Консультантом сделки выступил владелец риелторской компании Дуглас Фореггер, он назвал сумму выручки рекордной для острова.

Особняк площадью 130 акров (52,6 гектара) купил владелец Aspire Commodities Адам Синн. Предыдущими владельцами была чета продюсеров Стив и Линда Хорн. По словам риелтора, особняк служил для Хорнов домом отдыха, но в последние годы там никто не жил — здание сильно пострадало из-за ураганов.

Дэвид Рокфеллер купил особняк в 1957 году вместе с женой Пегги. Также в собственности миллиардера находилось несколько хозяйственных построек, включая помещения для персонала и гостевой дом с двумя спальнями и кухней. Последний был разрушен в 2017 году ураганом Ирма.

По данным Forbes, в 2009 году особняк приобрел российский предприниматель Роман Абрамович. Он заплатил за недвижимость $90 млн. При этом Абрамович много инвестировал в остров, профинансировал карибский футбольный турнир и оплатил ремонт стадиона после урагана. Также издание сообщает, что Абрамович заплатил за восстановление пруда с соленой водой, важного для местной экосистемы.

Сен-Бартелеми — заморское сообщество Франции. В апреле 2022 года в связи с СВО французские власти заморозили объекты недвижимости, принадлежащие Абрамовичу, на сумму около $1 млрд.

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