Британский фрегат отслеживает в Северном море проход кораблей ВМФ РФ

В Северном море рядом с Шетландскими островами в настоящее время находится фрегат HMS Westminster ВМС Великобритании. Он отслеживает предполагаемое возвращение кораблей Северного флота ВМФ России на военно-морскую базу в Североморске, сообщает Daily Telegraph со ссылкой на осведомлённые источники.

По информации издания, фрегат пребывает в состоянии повышенной готовности, так как в ближайшие дни ожидается проход нескольких российских кораблей. В случае необходимости британский корабль прибегнет к системе гидрофонов для прослушивания подлодок РФ.

Ранее две британские подлодки покинули базу ВМС Фаслейн в Шотландии с целью отработки разного рода манёвров. Таким образом, в новогодние праздники вне мест постоянной дислокации будут находиться целых три корабля британских ВМС с экипажами общей численностью 450 человек.

Всего в рождественский период порядка 6 тысяч британцев будут нести военную службу вдали от дома.

Ранее сообщалось. что вспышка коронавируса произошла среди экипажа корабля Военно-морских сил США «Милуоки» (USS Milwaukee). Он останется на базе в заливе Гуантанамо на Кубе. При этом все военные моряки были вакцинированы.