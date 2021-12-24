Вспышка коронавируса произошла на корабле ВМС США

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Вспышка коронавируса произошла среди экипажа корабля Военно-морских сил США «Милуоки» (USS Milwaukee). Он останется на базе в заливе Гуантанамо на Кубе. При этом все военные моряки были вакцинированы. О случившемся сообщили в оборонном ведомстве.

USS Milwaukee, боевой корабль прибрежной зоны типа Freedom («Фридом»), остаётся в порту, поскольку результаты тестов на COVID-19 ряда моряков оказались положительными, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, все инфицированные изолированы, у части из них симптомы COVID-19 выражены слабо.

Четвёртый флот ВМС США ответственен за Карибский бассейн, Центральную и Южную Америку.

Корабль «Милуоки» был направлен в зону для поддержки межведомственной операции по пресечению контрабанды наркотиков в Карибском море и восточной части Тихого океана.

Ранее вспышка коронавируса была зафиксирована на борту британского авианосца Queen Elizabeth. Около 100 человек заразились на борту судна. Также вирус выявлен и на других кораблях авианосной ударной группы.