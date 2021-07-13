Вспышка коронавируса зафиксирована на борту авианосца Queen Elizabeth

На борту флагмана британских ВМС Queen Elizabeth, который вошёл в Индийский океан, произошла вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщает BBC.

Журналисты утверждают , что около 100 человек заразились на борту судна. Также вирус выявлен и на других кораблях авианосной ударной группы.

Пресс-секретарь этой группы, в свою очередь, заявила, что положительный результат на коронавирус был выявлен у небольшого количества членов экипажа. Произошедшее никак не повлияет на её развёртывание. Пресс-секретарь добавила, что меры предосторожности включают ношение масок и социальное дистанцирование.

Группа включает корабли Sullivans, Evertsen, Defender и Fort Victoria, эсминец Diamond, фрегаты 23 Kent и Richmond, атомную подводную лодку Astute и танкер Tidespring. Развёртывание авианосной ударной группы должно продемонстрировать повышенное внимание Лондона к регионам Тихого и Индийского океанов, а также показать готовность Великобритании защищать мировой порядок.

Ранее медицинские эксперты заявили, что в Великобритании началась вторая волна коронавирусной инфекции. Глава МИД страны Доминик Рааб сообщил, что к сентябрю 2021 года каждый совершеннолетний житель страны сможет получить первую дозу препарата.