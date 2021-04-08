Британия в мае примет решение об открытии границ

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Власти Великобритании в начале мая примут решение о возобновлении зарубежных поездок. Открыть границы планируется с 17 мая.

Об этом сообщает The Guardian. Издание отмечает, что правительство намерено распределить все страны мира на три группы по коронавирусу: «красную», «янтарную» и «зеленую». Это поможет гражданам, посетившим другую страну, определить, как они должны проходить тестирование на смертоносную инфекцию и самоизоляцию по возвращении на родину.

Статус тех или иных стран чиновники смогут менять моментально. Пока в Британии возглавляют список стран с самым высоким уровнем заболеваемости США, Израиль, Чили и Мальдивы.

Великобританию называют страной, в которой вакцинация проходит наиболее быстрыми в мире темпами. Сейчас первый укол вакцины от коронавируса сделали более 31,8 млн человек, две дозы препарата получили 6,1 млн британцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 4 апреля суточное количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 2,3 тысячи, что является наименьшим показателем с 5 сентября 2020 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации Соединённого Королевства. В статистику не включены данные по Уэльсу и Северной Ирландии в связи с отмечаемым в Великобритании праздником Пасхи.