Британия в мае примет решение об открытии границ

Власти Великобритании в начале мая примут решение о возобновлении зарубежных поездок. Открыть границы планируется с 17 мая.
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Статус тех или иных стран чиновники смогут менять моментально. Пока в Британии возглавляют список стран с самым высоким уровнем заболеваемости США, Израиль, Чили и Мальдивы.
Великобританию называют страной, в которой вакцинация проходит наиболее быстрыми в мире темпами. Сейчас первый укол вакцины от коронавируса сделали более 31,8 млн человек, две дозы препарата получили 6,1 млн британцев.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 4 апреля суточное количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 2,3 тысячи, что является наименьшим показателем с 5 сентября 2020 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации Соединённого Королевства. В статистику не включены данные по Уэльсу и Северной Ирландии в связи с отмечаемым в Великобритании праздником Пасхи.