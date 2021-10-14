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Британцы дадут визы на полгода тем, кто захочет работать со свиньями

00:54, 15 октября 2021
Британцы дадут визы на полгода тем, кто захочет работать со свиньями Фото: pixabay.com
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Британские власти в экстренном порядке приняли решение о выдаче временных виз, которые будут действовать до полугода, для желающих трудоустроиться в мясоперерабатывающие предприятия. Отрасль испытывает острый дефицит кадров. Об этом сообщает ТАСС в своём Telegram-канале.

Эксперты отмечают, что кризис вызван приостановкой экспорта свинины в Китай. В качестве ещё одной экстренной меры британское правительство собирается финансировать программу, которая позволит мясоперерабатывающим предприятиям хранить свиные туши в течение 3-6 месяцев для отсрочки их переработки.

При этом фермеры заявляют, что если в ближайшее время вопрос с поставками не решится, то им собственноручно придётся отправить на убой сотни свиней.

Ранее стало известно, что более 90% предприятий разных отраслей промышленности станут убыточными из-за высоких цен на газ, об этом свидетельствуют данные нового исследования Федерации работодателей Украины. При этом лишь у 10% предприятий есть возможность временно использовать другие источники энергии. Исследование доступно на официальной странице организации.

Авторы работы также отмечают, что половина опрошенных предприятий либо сократит производство, либо полностью его остановит.

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