Британцам посоветовали переходить на дешёвую пищу

Фото Zamir Usmanov/Global Look Press

Министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис заявил, что его соотечественникам стоит покупать более дешёвую пищу в целях экономии. Министр в эфире телеканала Sky News призвал британцев экономить на продуктах в контексте цен на 2,7%.

Обнаруживается, что, выбирая недорогие продукты вместо брендовых, люди действительно могут соблюдать свой семейный бюджет и управлять им, — сказал представитель кабмина.

Юстис признал, что повышение цен на продукты «несомненно окажет давление на бюджеты домохозяйств». Они уже испытывают трудности с растущими счетами за электричество.

В ответ член Теневого кабинета Британии Пэт Макфадден раскритиковал министра окружающей среды, сказав, что такого рода заявления неуместны для правительства, которое не имеет решения в свете наступающего кризиса.

Люди видят, что их заработная плата падает, цены на топливо и продукты растут, а семьи беспокоятся о том, как свести концы с концами, — возмутился политик.

Ранее издание The New York Times сообщило, что в Великобритании наблюдается самый крупный за последние 30 лет рост потребительских цен. Отмечается, что доходы большинства британцев сокращаются темпами, которых не было с 50-х годов прошлого века. По этой причине жители Великобритании вынуждены экономить на топливе и еде.