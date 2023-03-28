Бразилия выступила за создание в ООН комиссии по «Северным потокам» Постпред Бразилии Фильо: комиссия в ООН помогла бы расследованию по «Северным потокам»

Фото: Фото: Danish Defence/Global Look Press

На заседании Совета Безопасности ООН (СБ) постоянный представитель Бразилии при организации Рональдо Кошта Фильо заявил, что создание международной комиссии под эгидой ООН могло бы помочь расследованию диверсии на «Северных потоках», передает РИА Новости. По его словам, спустя 6 месяцев после взрывов на «Северных потоках» причина происшествия все еще неизвестна.

Бразильский представитель уточнил, что голосование Бразилии за резолюцию не следует рассматривать как критику расследований, проводимых Швецией, ФРГ и Данией, а скорее как признание важности дополнительных и более всеобъемлющих усилий со стороны ООН.

Поскольку взрывы в Балтийском море рассматриваются как угроза международной безопасности, Рональдо Кошта Фильо подчеркнул, что комиссия, учрежденная генеральным секретарем ООН, могла бы оказать помощь Совету Безопасности в решении этого вопроса. Бразилия призывает ответственных за проводимые национальные расследования поделиться своими результатами с Советом Безопасности ООН как можно скорее.

Ранее Совет Безопасности ООН не поддержал российское предложение о создании международной комиссии для расследования саботажа «Северных потоков». Документ не набрал необходимое количество голосов из-за позиции западных стран. Россия, Китай и Бразилия проголосовали «за», в то время как остальные страны воздержались.