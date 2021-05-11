Бразилия не станет использовать вакцину AstraZeneca из-за смерти беременной

https://static.news.ru/photo/e36b88bc-5c36-11eb-b718-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бразилия приостанавливает использование вакцины Оксфордского университета и фармацевтической компании AstraZeneca для иммунизации беременных от коронавируса. Такое решение связано со смертью пациентки, произошедшей, предположительно, от последствий вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa).

Решение принято после предположительного случая тяжёлого побочного эффекта — инсульта головного мозга, приведшего к гибели плода и матери. До вечера вторника у Anvisa не было информации о других случаях серьёзных побочных эффектов у беременных, — говорится в сообщении, размещённом на сайте ведомства.

По имеющимся данным, погибшей женщине было 35 лет, она находилась на 23-й неделе беременности.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. До настоящего времени использовались препараты компаний AstraZeneca, Sinovac Biotech и Pfizer.

Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (около 15,3 млн человек). По количеству летальных исходов (более 425 тысяч) она уступает только Соединённым Штатам.