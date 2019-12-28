https://static.news.ru/photo/a39925d8-2a18-11ea-abc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rayner Pena/dpa/Global Look Press

Пять военнослужащих Венесуэлы, задержанных в Бразилии, получат статус беженцев. Это следует из совместного заявления МИД и Минобороны Бразилии.

Согласно документу, в отношении «пяти военнослужащих из Венесуэлы, обнаруженных бразильской армией на территории Бразилии 26 декабря в ходе планового патрулирования пограничной территории», будет начата процедура для получения статуса беженца при участии особой гуманитарной группы Вооружённых сил Бразилии.

Солдаты, о которых идёт речь, подозреваются на родине в нападении на воинскую часть. 22 декабря министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что к атаке причастна оппозиция. При нападении погиб один военнослужащий.

МИД Венесуэлы ранее сообщил, что готовится запрос об экстрадиции задержанных.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, Группа Лимы (кроме Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Ранее NEWS.ru писал, что Группа Лимы осудила власти Венесуэлы за гибель офицера Боливарианских ВС.