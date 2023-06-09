Боррель призвал Россию прекратить боевые действия в Херсонской области

Фото: Christine Olsson / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на своей странице в Twitter заявил, что России следует «немедленно прекратить огонь в Херсонской области». Дипломат добавил, что Брюссель получает данные о том, что Россия якобы мешает действиям по спасению гражданских лиц в Херсонской области.

Мы призываем Россию немедленно прекратить эти неприемлемые действия, — написал Боррель.

По его словам, все ответственные за эти действия понесут наказание. Он при этом не стал приводить доказательства своих утверждений.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из-за разлива воды после разрушения Каховской ГЭС погибли семь человек. Сальдо добавил, что в медицинских учреждениях региона находятся 62 пострадавших. По его словам, ущерб, нанесенный региону после подрыва станции, оценивается минимум в 1,5 млрд рублей.

Из пострадавших районов эвакуированы пять тысяч человек, а в пунктах временного размещения находится около тысячи человек. Врио главы региона отметил, что основной пик подъема воды пройден, но еще «огромные территории Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов остаются под водой».