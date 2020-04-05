Более 670 человек за сутки умерли от коронавируса в Испании

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Живущая в Италии россиянка Виктория Киселёва рассказала, как проводит время в жёстком карантине, введённом в стране 9 марта. Выходить итальянцам из дома можно только по пропускам.

Дома нужно заполнить документ, в котором указать цель своего передвижения по улице и точный маршрут. Если тебя остановит патруль и окажется, что ты идёшь не туда, куда заявил, то тебя...