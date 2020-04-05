Мир

Более 670 человек за сутки умерли от коронавируса в Испании

12:49, 05 апреля 2020 197
Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Испании за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались более 670 человек. Число заболевших увеличилось на шесть тысяч. Об этом сообщает Минздрав страны.

По состоянию на воскресенье, 5 апреля, в Испании 12 418 умерших с подтверждённым коронавирусом. Выздоровели 38 080 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, 3 апреля в Испании число выявленных случаев заболевания коронавирусом за день выросло на 7,5 тысячи и достигло 117,7 тысячи. От инфекции скончались почти 11 тысяч испанцев. Ещё накануне лидером по числу заболевших в Европе являлась Италия, там было зафиксировано 13 915 жертв и 115 242 заболевших.

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