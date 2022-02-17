Более 100 человек погибли в результате паводков в Бразилии

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Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась на проблемы с ногами, сообщает издание The Sun. По её словам, ей тяжело передвигаться. О проблемах со здоровьем королева рассказала во время встречи с главой секретариата Минобороны генерал-майором Элдоном Милларом и его предшественником контр-адмиралом Джеймсом Маклеодом в Виндзорском замке.

Издание предоставило запись встречи, на которой монарх пожаловалась на проблемы с мобильностью, отвечая на вопрос военнослужащих о своём самочувствии. Тем не менее 95-летняя королева выглядит бодро и продолжает официальные приёмы....