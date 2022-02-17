Более 100 человек погибли в результате паводков в Бразилии
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
10:22, 17 февраля 2022
Последствия наводнения в БразилииФото: Felipe Iruata/EPA/TASS
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Число жертв оползней и паводков, вызванных сильными дождями, в бразильском Петрополисе увеличилось до 104. В поисковых работах заняты 400 спасателей, 200 полицейских, военные и волонтёры, сообщает телеканал Globo. На размещённых в социальных сетях кадрах видно, как потоки воды тянут автомобили и дома по улицам.
Отмечается, что на данный момент 35 человек считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются. Спасателям удалось вытащить из-под завалов 24 человека.
Мы ещё не знаем всего масштаба произошедшего. Это был тяжёлый день, непростой день, — сказал мэр Петрополиса Рубенс Бонтемпу.
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Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования бразильскому лидеру Жаиру Болсонару в связи с гибелью людей из-за сильных дождей в Бразилии и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Жертвами крупного наводнения также стали 11 жителей Эквадора. Сильный дождь затопил дорогу в столице государства Кито. В городе был зарегистрирован рекордный с 2003 года уровень осадков. Власти Кито сообщили также о 32 пострадавших, которым оказывают необходимую медицинскую помощь.