Бои за Волчанск: ВС РФ продвигаются или отступают из города, сводка 17 мая

Фото: МО РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают сегодня, 17 мая 2024 года, последние новости и события в Волчанске Харьковской области. Какую интересную информацию они предоставили? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Битва за Волчанск 17 мая: ситуация и обстановка в городе сегодня

«В Волчанске после начала боевых действий в городе и смещения ударов ВКС РФ южнее начались фланговые бои. У „северных“ есть успехи в районе сел Зыбино и Покаляное к востоку от города. Косвенно это говорит о том, что первоначальный план „северных“ по изоляции и окружению ВСУ в Волчанске по-прежнему действует, и для реагирования на него командованию ВСУ, вероятно, придется задействовать дополнительные силы. Также начали фиксироваться многочисленные случаи уничтожения боевой техники за Харьковской окружной дорогой, что частично свидетельствует о смещении ударов „северных“ вглубь оборонительной линии ВСУ у города», — передает «Военная хроника».

Военный эксперт Юрий Подоляка рассказал, что пока нет точных новостей из центра Волчанска, где всю ночь продолжались ожесточенные бои.

«В целом после утери противником большей части укрепрайона в медгородке и контроля над последней автодорогой из заречной части Волчанска остатки частей ВСУ здесь обречены. Целостной обороны уже нет, а потому лишь вопрос времени, когда их там зачистят. И на сегодня уже главным вопросом становится вопрос — а что дальше. После занятия и зачистки от противника прибрежного села Зыбино уже очевидно, что наше командование попробует охватить группировку ВСУ в южной части Волчанска с фланга (возможно, с двух). Причем целиться мы будем уже сразу на Белый Колодезь, который на сегодня для противника является здесь главным логистическим центром. И утеря которого полностью обнулит значимость и для нас, и для противника южной части Волчанска и прилегающей к ней территории. Продолжаю наблюдать за обстановкой. И держим кулаки за парней», — написал он.

Фото: МО РФ

«НгП раZVедка» сообщила, что сейчас в Волчанске идут жесточайшие бои с применением тяжелой техники с обеих сторон.

«Остается заминированным частный сектор, где, судя по всему, враг готовится к долговременной обороне и без угрозы окружения данный район не покинет. Наши войска с боями подошли в район медицинского колледжа. Противник основательно огрызается, стремясь воспретить наш выход к улице Гагарина, которая выходит на южный берег реки Волчьей. Враг уже готовит к обороне пожарную часть, укрепляет огневые точки и устанавливает ПТРК. К противнику продолжают поступать резервы, так, по нашей информации, в Рубежное прибыло до роты живой силы, включая подразделение РЭБ из воинской части А1724 Житомирской области. За прошедшие сутки враг понес ощутимые потери в живой силе, тем не менее к южной части города продолжают прибывать свежие резервы, в районе н. п. Великий Бурлук была замечена колонна сил противника, идущая в направлении Волчанска», — отметил источник.

Readovka пишет, что ВСУ отошли на южные окраины Волчанска к реке Волчьей, пытаясь успеть подготовить оборону к встрече с ВС РФ и дождаться прибытия обещанных командованием резервов.

«При этом план украинской группировки не выглядит убедительным: наши бойцы выбили противника из села Зыбино и продвигаются к изгибу Волчьей — ВС РФ формируют восточный фланг для будущего штурма украинских позиций на реке. На западном фланге у спрятавшихся на воде боевиков тоже все негладко — после боев в селе Бугроватка русская армия и с этой стороны создала угрозу для обхода вэсэушников по мелководью реки Северский Донец. При этом бойцы „Севера“ продолжают наступление и в районе села Липцы: ВСУ уже бросили позиции в СНТ „Дельфин“, а ВС РФ планируют зайти в важный для будущих маневров населенный пункт одновременно с двух направлений», — подчеркнули авторы канала.

Военкор Юрий Котенок рассказал, что будут делать ВС РФ после взятия Волчанска.

Фото: МО РФ

«Следующая задача — зацепиться за окружную Харькова, растекаться и вкапываться под нее, превращая Харьков в Бахмут, возвращаясь к технике выжигания резервов и аннигиляции живой силы противника. Снова будет точка напряжения, куда постоянно сбрасывается ресурс живой силы противника и там уничтожается, как было в Бахмуте, но в большем масштабе. Тогда у противника неизбежно наступит психологический момент, с пониманием, что удерживать эту „фортецю“ или „фестунг“ смысла не имеет. И тогда откат к „сердцу Хазарии“. Украине подвезли ATACMS, Storm Shadow. Это видно по применению, в среднем за сутки получаем 15–20 штук на различных направлениях», — отметил эксперт.

По словам военкора, Киев «применяет свое стратегическое оружие очень неразумно, бездумно, бездарно».

«Оно предназначено для одного, а Киев применяет для другого, выжигая свою достаточно дорогостоящую технику. Сейчас опять принялся бить по городам — Белгороду, Севастополю, Донецку, Луганску, Макеевке и т. д. Жажда мести у них застилает стратегический замысел. А когда ты начинаешь воевать „на психе“, это говорит о том, что психологическое состояние ВСУ тяжелое. Они на грани слома. Держатся на морально-волевых. Если нанести еще один или два серьезных удара типа Очеретино, Харьковского, на Сумы — Чернигов, Украина может посыпаться. Тогда площадь освобожденной земли будет исчисляться десятками километров. В сотни не верю. Сотни — включается другая, стратегическая тактика противника, то же самое, что делала Советская армия при заходе немцев в СССР, когда мы разменивали километры своей земли на растягивание вражеской армии и в конечном счете они заглотили и ими подавились. К сожалению, никакого соотношения сил и средств, как в 1941–1945 гг., к тому, что имеем на фронте, не имеем сейчас. В ВОВ армейская операция проходила силами в 1,5–2 млн человек, а у нас кое-как миллион на все протяжение», — рассказал журналист.

Фото: МО РФ

По его словам, российская армия после Харькова может начать двигаться на западную часть Украины.

«Сейчас стратегические задачи пытаемся решить меньшим числом людей и другими технологиями (отчасти). Если будем продвигаться на Запад, отодвигать их от ЛДНР, будем сужать для противника фронт. Мы будем растягиваться, а он — уплотняться. Чтобы выровнять фронт по Днепру, до него еще надо дойти, имея дело в крупных населенниках, не считая мелкие типа Полтавы (450к), Славянско-Краматорская агломерация (раньше 500к, сейчас 300к), Харьков (600к сейчас), Сумы (400к), Чернигов (400к), Днепропетровск (миллионник), Запорожье (миллионник). На мой взгляд, без всеобщей мобилизации решать эти задачи в принципе невозможно. Но там как Бог даст», — добавил Котенок.

Минобороны РФ данные военкоров не комментировало.

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