Атака ВСУ на Краснодарский край 17 мая: какие разрушения, есть ли погибшие

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Вооруженные силы Украины в ночь на 17 мая пытались атаковать территорию Краснодарского края более чем 40 беспилотниками. Что известно об ударе ВСУ по Новороссийску и Туапсе сегодня, какие новости выходили?

Что известно об атаке ВСУ на Новороссийск

Киев в ночь на 17 мая безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его информации, силами противовоздушной обороны было подавлено более 10 беспилотников.

«Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил он.

По данным Telegram-канала Baza, всего в атаке на Новороссийск участвовало более 20 беспилотников, практически все они были уничтожены или подавлены.

«Однако в результате падения дронов на территориях нескольких предприятий начался пожар. Дроны упали на территории нефтебазы „Грушевая балка“, нефтеперерабатывающего завода „Газпром“ в Кирилловке, предприятия „Импортпищепром“ и мазутного терминала порта», — говорится в сообщении канала.

В администрации Новороссийска уточнили, что после атаки украинских беспилотников несколько гражданских предприятий получили незначительные повреждения, которые не повлияли на работу заводов.

«Повреждения незначительные, на технологический процесс не повлияли. Предприятия работают в штатном режиме. Жертв нет», — заявили в администрации, уточнив, что в военные объекты попаданий не было.

В Новороссийске после атаки БПЛА некоторое время не работал общественный транспорт, были отменены занятия в учебных учреждениях.

Что известно об атаке ВСУ на Туапсе

В ночь на 17 мая Туапсе атаковали два беспилотника ВСУ. По данным Telegram-канала SHOT, первый взрыв раздался примерно в 05:20, затем последовал еще один, позднее очевидцы заметили дым в районе местного нефтезавода.

«Рано утром 17 мая киевским режимом совершена попытка террористической атаки с использованием двух БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Туапсе. В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступили к тушению. По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Полная ликвидация пожара на территории НПЗ, где упали два БПЛА, заняла у специалистов три часа. По словам Сергея Бойко, на настоящий момент ситуация в регионе штатная.

«Целью киевского режима было нанести урон гражданской инфраструктуре и посеять панику среди нашего населения. Надо отдать должное, туапсинцы на провокации не поддались. Жизнь в Туапсе продолжается в штатном режиме. Работают предприятия, детские сады и школы», — заявил глава Туапсинского района.

О попытках киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по территории России в ночь на 17 мая также отчитались в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 51 БПЛА над территорией Крымского полуострова, 44 БПЛА над территорией Краснодарского края, 6 БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Курской области. В течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря», — говорится в сообщении ведомства.

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