Бои в Харьковской области 17 мая: успехи и проблемы ВС РФ, сводка сегодня

Фото: МО РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние события и новости из Харьковской области, где продолжают наступать ВС РФ. Какую информацию с данного направления СВО они предоставили? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Битва за Харьковскую область: главные новости и события, ситуация и обстановка 17 мая 2024 года

«НгП раZVедка» передает, что за последние дни ситуация в Харьковской области кардинально не поменялась.

«За предыдущие двое суток изменения на северном фронте минимальны, из чего можно сделать два вывода: упор в оборону противника, подкрепленную переброшенными резервами, которые он сосредоточил в значительном количестве; подтягивание наших резервов, а также ряд некоторых других мероприятий, о которых в ближайшие дни, полагаем, общественность узнает. Резервы противника: во избежание прорыва обороны из Терн на Лиманском направлении перекинута в срочном порядке 71-я ОБр. К Волчанску переброшены силы 92-й ОШБр из Чугуева. В ходе ожесточенных боев освобожден н. п. Зыбино. К текущему моменту населенный пункт зачищен. Все причастные — красавцы, поздравляем!» — сообщил источник.

По информации WarGonzo, на Харьковском направлении начались бои на окраинах населенного пункта Липцы, продолжаются городские бои в Волчанске.

«На Харьковском направлении армия России продолжает наступательные действия. Идут тяжелые бои в Волчанске, наши войска атакуют на подступах к н. п. Липцы. Враг стягивает резервы, применяет FPV-дроны. ВС России утюжат позиции противника из РСЗО „ТОРНАДО-С“ и ФАБ с УМПК. На Липцовском направлении российские войска продвинулись в глубину от 300 до 600 метров в направлении н. п. Липцы. На Волчанском направлении наши штурмовые группы закрепились на северной окраине н. п. Волчанск и продвинулись в глубину до 450 метров», — передают «Два майора».

Фото: МО РФ

«Рыбарь» сообщил, что на Харьковском направлении российские войска с боем продвигаются к северным окраинам Липцев, в Волчанске продолжаются тяжелые боестолкновения с ВСУ, которые стягивают резервы под Харьков.

Украинский политик Олег Царев рассказал, что на Харьковском направлении в Волчанске армия России продвигается из северной части города.

«Днем появились данные, что под наш контроль перешла больница, а также, что наши войска штурмуют завод, — это два основных укрепрайона в северной половине. В южной части города ВСУ в авральном режиме стараются установить минные заграждения. Активна наша авиация и артиллерия, осложняет этот процесс. Бои тяжелые, ВСУ постоянно тянут резервы. Идут бои и в окрестностях Липцев, надеемся на подтверждение информации, что наши войска вышли на окраины села», — отметил он.

Военкор Юрий Котенок написал, что Киев пытается стабилизировать фронт на Харьковском направлении и уже перекинул туда сразу несколько соединений и частей.

«Из списка подкреплений видно, что только одна 125-я бригада ТрО имеет относительно полный состав из трех батальонов, а остальные — в виде сводных батальонных групп и отрядов. Это говорит, что у ВСУ истощен тактический резерв, а стратегического резерва, т. н. резерва Верховного командования, у них нет. Они уже снимают части из группировки на белорусском направлении (около 100 тыс. чел., по моим данным, на 1/3 меньше). Плюс у них кулак из подразделений ССО, СБУ под Киевом, т. к. боятся переворота. Больше резервов нет. Понятно, почему на тактических участках ряда направлений они просаживаются, — подразделения к обороне не готовы, деньги украли, было головокружение от успехов, считали, что мы туда не пойдем. Сумы и Чернигов — законные цели, чтобы окончательно лишить их резерва и за счет этого решить стратегические вопросы, в т. ч. с освобождением городов Левобережья. По-прежнему считаю направления Часова Яра, Северска, Угледара, Майорска с перспективой выхода в Краматорско-Славянскую агломерацию наиважнейшими», — добавил он.

Фото: МО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что ВСУ якобы стабилизировали ситуацию в Харьковской области. По его словам, продвижение ВС РФ составляет 10 км, при этом в некоторых местах его не было. Украинский лидер считает, что цель ВС РФ — город Волчанск и создание 10-километровой зоны вокруг. Что касается применения Украиной оружия от Запада для ударов по территории РФ, Зеленский не согласен, что должны быть какие-то запреты, потому что «это защита».

Военный эксперт Геннадий Алехин рассказал, что украинский президент недавно прибыл в Харьков для совещания с руководством силового блока.

«Зеленский прибыл в Харьков, проводит совещание Ставки, участвуют все верхи ВСУ, ГУР и других силовых структур, включая нацформирования Украины. Судя по его официальным заявлениям, обстановка в Харьковской области полностью контролируется ВСУ, однако Зеленский не торопится в Липцы и Волчанск. На самом деле наши действия называются разведкой по всем канонам военного искусства. Не путать с широкомасштабным наступлением. Так вот, в районе Липцев наши скрупулезно зачищают огромный коттеджный поселок, который нависает над Травинском водохранилищем и находится возле поселков Глубокое и Лукьянцы — вэсэушники, кракеновцы постоянно базировались в этих коттеджах. И противник, оставляя дома, все минирует, работы у наших саперов очень много. Это может объяснить некоторое замедление темпов нашего продвижения. Впереди дамба и фактически линия обороны и населенный пункт Липцы, который мы мощно обстреливаем», — заявил он.

Минобороны РФ информацию от военкоров никак не комментировало.

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