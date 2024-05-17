Стало известно, какой вопрос поднял Зеленский во время визита в Харьков FT: штаб Зеленского обсуждал готовность ВСУ к обороне Харькова

Фото: Handout/Ukrainian Presidential/Global Look Press

Владимир Зеленский

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского и руководства Минобороны страны в Харьков обсуждалась практическая готовность ВСУ к обороне города, передает Financial Times. Отмечается, что был отдан приказ провести полный аудит фортификационных сооружений, по которым есть вопросы.

По словам самого Зеленского, на сегодняшний день ситуация в Харьковской области «в целом контролируемая», однако это оперативное направление остается крайне сложным. Он добавил, что Киев будет усиливать находящиеся на данном участке фронта подразделения.

16 мая в интервью ABC News Зеленский заявил, что все страны мира виноваты в том, что оборона украинской армии провалилась в Харьковской области. Он добавил, что Киев не может позволить себе потерять Харьков, и попросил помощи. По словам украинского лидера, ситуация на фронте сложная, бригады не оснащены полностью из-за того, что они в течение многих месяцев не могли получить пакет помощи от США. При этом ВС России наступают по нескольким направлениям.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что, выпрашивая оружие у западных стран, Зеленский ведет себя как персонаж романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» — мелкий жулик Шура Балаганов. Так он прокомментировал слова украинского лидера, что Киев может потерять Харьков, если не получит две системы противовоздушной обороны Patriot.