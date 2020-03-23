https://static.news.ru/photo/29cc9e04-6ce6-11ea-bde0-fa163e074e61_660.jpg Фото: fredericton337/facebook.com

Боевая корабельная группировка НАТО взяла курс на Чёрное море. По предварительным данным, объекты прошли пролив Дарданеллы, Мраморное море в направлении Босфора.

В состав группы вошли флагманский канадский фрегат HMCS Fredericton, итальянский фрегат Virginio Fasan и турецкий фрегат TCG Salihreis. Накануне к ней присоединился корабль того же класса Regina Maria, вышедший из порта Констанца (Румыния), пишет «Интерфакс» со ссылкой на стамбульские информационные порталы.

Корабли НАТО при приближении к морским границам России в Чёрном море в районе Крыма практически неспособны вести разведку. Делать это им мешают береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Оборудование не только временно выводит из строя разведывательную аппаратуру, но и сбивает настройки навигационных систем кораблей. Из-за этого координаты показываются ложные.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Агентства по противоракетной обороне (ПРО) Минобороны США Джон Хилл рассказал, что имеющиеся у страны системы ПРО неспособны отразить атаки российского ядерного оружия. По его словам, создавать новые не планируется. Он отметил, что 44 противоракеты Соединённых Штатов не могут справиться с 1550 боезарядами РФ.