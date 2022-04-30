Боец ДНР сообщил об экипировке из США у снайперов на «Азовстали»

Украинские снайперы имеют в своём арсенале американские тепловизоры, которые применяют в тяжёлом противостоянии на мариупольском комбинате «Азовсталь». Об этом рассказал РИА Новости боец армии ДНР Егор, он также показал трофейное оборудование из США.

Некоторые группы работают «на оттяжке» — издалека, используя тепловизоры. Эти приборы все у них американские, поэтому конкуренция очень серьёзная, — сказал Егор.

Он продемонстрировал на своём бронежилете, чуть правее сердца, след от пули снайперского патрона Lapua Magnum 338 калибра. Она застряла в металлических пластинах, что спасло ему жизнь.

Они нас встречают, они знают каждую дырку, каждую лазейку. Затаившийся снайпер составляет очень большую конкуренцию в снайперской работе. Это очень сложно, нам приходится работать в динамике, — сообщил снайпер ДНР.

Боец вступил в народное ополчение ДНР ещё в 2014 году, когда увидел Славянск, «разбитый город, дети раненые». По его словам, тогда он понял, что это «настоящая Отечественная война».

Для них герои совершенно противоположные нашим. Это точно такое же противостояние, как и в Великую Отечественную войну. У них там ценности, идентичные фашистским, нацисткой Германии. У нас ценности, идентичные советским. Поэтому параллель можно прямую проводить. Точно так же поступали фашисты, точно так же наводили ужас на мирное население, — заключил он.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ранее заявил, что страны Запада, говорящие об эвакуации гражданского населения с территории мариупольского комбината «Азовсталь», планируют использовать его для освобождения находящихся там наёмников из Великобритании, Германии, США и Франции. Это делается для того, чтобы они не рассказали о том, какие спецслужбы посылали их на Украину.