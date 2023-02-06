Боец ЧВК «Вагнер» раскрыл тактику ВСУ в Артемовске Боец ЧВК «Вагнер»: ВСУ используют мирных жителей Артемовска в качестве живого щита

Фото: Adrien Vautier / Keystone Press Agency / Global Look Press

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал «Известиям», что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Артемовске используют мирное население в качестве живого щита и ставят на пути наступающих российских военных заслоны из плохо подготовленных бойцов. Собеседник издания добавил, что украинские солдаты цепляются за застройку и превращают города и поселки в укрепленные пункты.

Украинские боевики снова и снова продолжают применять одну и ту же тактику — цепляться за застройку и превращать города и поселки в укрепленные пункты. Нередко используя мирных жителей в качестве живого щита, — рассказал изданию вагнеровец.

По его словам, за мобилизованными стоят заградительные отряды, которые не дают украинским военным отступать.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале ранее заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам, что Украина с момента начала специальной операции потеряла 257 тысяч человек. Он также выразил уверенность, что, вопреки заявлениям на Западе, Украина потерпит поражение. Он добавил, что США значительно ухудшат ситуацию на Украине поставками дальнобойных снарядов.