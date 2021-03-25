Bloomberg: мир может столкнуться с дефицитом туалетной бумаги

https://static.news.ru/photo/75ce128a-8d77-11eb-9c10-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Дефицит туалетной бумаги может возникнуть в мире на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. К перебоям с поставками этого изделия может привести рост спроса на морские грузоперевозки при нехватке судов. Об этом говорится в материале Bloomberg.

С данной проблемой уже столкнулись некоторые экспортёры товаров. Они пострадали от нехватки контейнеров. Теперь есть риск того, что возникнут сложности с более мелкой тарой — ящиками, бочками, мешками.

Глава бразильской компании Suzano SA, на долю которой приходится около трети мировых поставок сырья для туалетной бумаги, Вальтер Шалька пожаловался на проблему с экспортом древесной массы.

По его словам, обострение конкуренции привело к тому, что грузовые суда стали реже появляться у терминалов компании. В дальнейшем ситуация может стать ещё хуже. В результате из-за проблем с перевозками начнутся перебои с поставками сырья, что, в свою очередь, повлечёт снижение объёмов производства туалетной бумаги, сообщает агентство.

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