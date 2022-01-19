Блинкен заявил, что у США нет письменного ответа по гарантиям безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что в США не подготовили письменный ответ по гарантиям безопасности на предстоящие переговоры с Россией в Женеве, передаёт РИА Новости. Он добавил, что у Соединённых Штатов нет чёткого понимания о том, какие требования России являются ключевыми, и отметил, что некоторые пункты гарантий безопасности являются неприемлемыми для США.

Я не представлю бумагу на данный момент главе МИД Сергею Лаврову. Нам нужно посмотреть, где мы находимся и остаются ли у нас возможности вести дипломатию и диалог, что является, безусловно, предпочтительным, — сказал Блинкен.

Встреча Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, предположительно, состоится 21 января в Женеве, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. По её словам, Москва ждёт от Вашингтона письменного ответа по всем пунктам предложений о гарантиях безопасности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

В свою очередь Блинкен заявил, что в НАТО не намерены отказываться от политики открытых дверей, несмотря на недовольство со стороны России.