Блинкен и Столтенберг обсудили новую стратегию НАТО

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили новую стратегию Альянса. Речь идёт об оказании помощи Украине и поддержании оборонного потенциала Североатлантического альянса. Отмечается, что обе стороны осудили специальную операцию России на Украине. В ходе обсуждения прозвучали слова поддержки в адрес украинского народа и «территориальной целостности страны», пишет ТАСС.

Блинкен и Столтенберг отметили важность поддержания мощных средств сдерживания и обороны НАТО, — поделился Прайс.

Они также обсудили подготовку к предстоящему 28–30 июня саммиту НАТО в Мадриде, в повестку которого входит новая стратегическая концепция организации.

Российский посол в США Анатолий Антонов ранее заявил, что Вашингтон подталкивает Москву к переговорам на условиях капитуляции. Дипломат указал, что американское руководство хочет, чтобы Россия «покаялась за всё содеянное». Он добавил, что в Белом доме также требуют от Кремля прекратить специальную операцию на Украине и отвести войска за линию до 24 февраля 2022 года. Представитель России при этом выразил уверенность в том, что все задачи, которые поставил Верховный главнокомандующий, будут выполнены.