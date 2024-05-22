Битва за Волчанск: сводка 22 мая, вынуждены ли ВС РФ отступать из города

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости из Волчанска Харьковской области, который штурмуют ВС РФ. Какую интересную информацию они предоставили 22 мая 2024 года? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Ситуация и обстановка в Волчанске сегодня

«Архангел спецназа Z» передает, что ВСУ стягивают подкрепление в Волчанск, но ВС РФ не собираются отступать из города.

«В Волчанске наши войска продолжают наступление, в тяжелых боях метр за метром преодолевая оборону противника. Идут бои в центральной части. На Липцах без особых изменений. Есть минимальные продвижения. Авиация уничтожила еще один пункт временной дислокации противника, применив ОДАБ. Распиаренный „Кракен“ в Волчанске прячется в жилых застройках и подвалах, активно применяют FPV», — сообщил источник.

«Донбасс Решает» пишет, что сейчас продолжается зачистка Волчанска и выбивание ВСУ из южной части города.

«Киев не жалеет резервов и буквально заваливает трупами своих солдат кварталы небольшого райцентра. В целом — без сюрпризов. Столкновения на фронте переходят в позиционную войну в ожидании нового взрыва действий российской армии. В Киеве думают, что он будет где-то в районе Сум. И туда тоже перебрасываются дополнительные силы. Все это, возможно, дало нашей армии усилить давление на противника в Часове Яре», — отметили авторы канала.

Военкор Юрий Котенок рассказал, что ВС РФ в данный момент охватывают Волчанск, ВСУ отброшены за реку Волчья, там Киев пытается создать полноценную линию обороны.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Считаю, что Волчанск мы можем за неделю взять. Группы переходят Волчью, но, скажем так, пока уверенного перехода нет. Повторюсь, в этой ситуации не менее, а точнее, более важным является овладение населенным пунктом Липцы, где также идут ожесточенные бои. Волчанск — тактический успех, а Липцы — выход на Харьков, что придает операции оперативный характер с прицелом на стратегию. Противник поменял там командующего. Теперь под Харьковом направлением командует генерал Содоль, глава Корпуса морской пехоты Украины, у которого в войсках репутация „мясника“ из-за больших потерь еще с 2014 года. Он и притянул морскую пехоту под Харьков. Идет рубка», — написал журналист.

Котенок также обратил внимание, что «Киев на третий год боевых действий располагает очень хорошими логистическими возможностями, перебрасывая части и соединения под Харьков из-под Херсона, Запорожья, Донецка».

«Они перебрасывают силы и средства по ж/д. Вся система выстроена под большую войну еще в период Союза, чтобы тянуть логистику на запад. ВСУ просто все развернули на 180 градусов и тянут ее на восток. Наши долбили тяговые подстанции, но, видимо, недостаточно, плюс у них есть тепловозы. Так что логистика у них страдает, но не сильно», — добавил военкор.

Украинский политик Олег Царев отметил, что ситуация в Волчанске для Киева стабилизировалась.

«С мест сообщают о беспрецедентном количестве резервов ВСУ, стянутых к Волчанскому участку. В Волчанске идут встречные бои. Точная расстановка в тумане войны. Но, судя по фото и видео, наши взяли под контроль северную часть города по реке. В Липцах без особых изменений, основные усилия сосредоточены на взятии высот восточнее села. Продолжаются бои в районе Зеленого с целью убрать „карман“ между Волчанским и Липчанским направлениями», — добавил он.

«Рыбарь» передает, что на Харьковском направлении российские штурмовые группы проламывают оборону ВСУ в центре Волчанска и на северной окраине Липцев.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«На всем рубеже от Липцев до Белого Колодезя наносится систематическое огневое поражение по позициям артиллерии и личного состава ВСУ, снижая боевой потенциал противника на участке», — подчеркнул источник.

Readovka сообщила, что важным событием на Харьковском фронте стало начало движения российских бойцов восточнее Волчанска в полосе трех сел.

«В этом районе цель у ВС РФ довольно неочевидная — тут задачей нашей армии является провокация украинского командования на незапланированную переброску и без того немногочисленных резервов ВСУ, которые так необходимы сейчас своим побратимам в Волчанске и Липцах», — добавил источник.

«Военная хроника» рассказала, что у Киева возможность переброски крупных резервов к Волчанску и Липцам с других направлений заметно снижается на фоне регулярного уничтожения мостов в Харьковской области с применением тактических ракет Х-38МЛ.

«Проникающе-фугасные боевые части этих ракет массой 250 кг легко повреждают полотна мостов. В итоге даже в случае сохранения части полотна через мост становится возможен только транзит пехотных подразделений без техники. Данной ракетой, к примеру, был поражен мост через Печенежское водохранилище близ Старого Салтова. Наведение же понтонных переправ оканчивается их мгновенным вскрытием с помощью БПЛА ZALA 421-16E HD, после чего по ним наносится удар ствольной и реактивной артиллерией ВС РФ. Какой вывод можно сделать? Прибытие новых подразделений ВСУ в Харьковскую область, вне всякого сомнения, потребует дополнительного реагирования со стороны группировки „Север“. Однако назвать усиление харьковской группировки ВСУ драматическим или даже серьезным пока нельзя, поскольку после боестолкновений или работы артиллерии ВС РФ подразделения вынуждены откатываться на несколько километров и долго пересобираться из-за ограниченности ресурсов», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ данные от военкоров не комментировало.

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