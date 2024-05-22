Битва за Харьковскую область: успехи и проблемы ВС РФ, ситуация 22 мая

Фото: МО РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние события и новости из Харьковской области, где ВС РФ ведут наступление. Какую информацию они предоставили 22 мая 2024 года? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Бои в Харьковской области: обстановка и ситуация сегодня

«Харьковский фронт. Без особых изменений. Переброшенные резервы помогли украинцам затормозить наступление российских войск. Продолжаются бои в центральной части Волчанска и на северной окраине Липцев», — передает WarGonzo.

«Военкоры Русской Весны» пишут, что группировка войск «Север» продвигается в Волчанске Харьковской области.

«„Север“ продолжает освобождение приграничных районов Харьковской области. На Волчанском направлении наши бойцы продвинулись в глубину от 100 до 300 м. Враг провел две безуспешные контратаки и пытался переправить бронегруппу по реке Волчья. Бронегруппа и понтонный мост уничтожены. Потери ВСУ — до 100 человек. На Липцевском направлении штурмовые подразделения продвинулись в глубину от 200 м до 1,2 км, отбив две контратаки врага. За прошедшие сутки потери противника — до 250 боевиков. Также вскрыли и уничтожили: РСЗО БМ-21 „Град“; САУ „Богдана“ в н. п. Веселое; гаубицу М119 в н. п. Покаляное; САУ 2С3 „Акация“ и РЛС AN/TPQ-50 в н. п. Белый Колодезь; два 120-мм миномета в н. п. Зыбино и Волчанские Хутора; противотанковую пушку МТ-12 „Рапира“ и 120-мм миномет в н. п. Казачья Лопань; гаубицу Д-20; подвижную РЛС контрбатарейной борьбы США AN/TPQ-36; 4 пикапа и грузовик. Бойцы группировки „Север“ берут под контроль дом за домом, улицу за улицей, освобождая русский город Волчанск», — добавил источник.

«Два майора» рассказали, что продолжается создание буферной зоны в Харьковской области.

«Наши войска с тяжелыми боями продвигаются в направлении н. п. Липцы и в Волчанске. Постоянно наносится огневое поражение тяжелыми видами вооружения, появляются все новые кадры с украинскими пленными», — отметили авторы канала.

Фото: МО РФ

Военкор Александр Коц сообщил, что Киев начал массово стягивать резервы на Харьковское направление.

«По данным российской разведки, под Волчанск и Липцы Киев уже загнал около 30 батальонов, еще 20 на подходе. Сюда же передислоцирован практически весь состав спецподразделений Главного управления разведки. Сами по себе, конечно, они не могут сдержать наступление (не те задачи), но, по мнению украинского командования, они должны цементировать оборону, показывая пример пехоте. Впрочем, как шутят на фронте, нашим авиабомбам и артиллерийским снарядам все равно, из какого вы спецназа», — написал он.

Военкор Юрий Котенок призвал не верить сообщениям о том, что у ВСУ в Харьковской области якобы разваливается оборона и низкий моральный дух.

«Вторую неделю продолжать говорить о низком качестве обороны противника, его воровстве денег на железобетон и т. д., пожалуй, уже не стоит. Потому что тогда возникает логичный вопрос — чем объяснимы упорные бои в Волчанске, Липцах и других населенных пунктах на подступах к Харькову. Ведь если полноценной обороны нет, во что упираемся тогда? В неполноценную оборону? А вот здесь, на самом деле, есть факторы объективные и субъективные. Среди объективных — силы, задействованные в ходе наступления. Никаких военных тайн раскрывать не буду, но полагаю, что кратного превосходства наступающих сил над обороной, как того велит Его величество БУСВ (Боевой устав Сухопутных войск), не достигнуто. Мы, как и противник, собственно, ограничены в силах и средствах, от того и маневрируем ими, затыкая проблемные участки, наращивая и оголяя, соответственно, там, где надо. А противник, между прочим, — наша калька, в чем-то преуспевший и где-то отстающий», — отметил журналист.

Котенок также напомнил, что многие солдаты ВСУ воюют не третий год, а уже 11-й.

«Среди субъективных причин — упорство противника, который, между прочим, воюет не третий год, как мы, а 11-й. Их Сырские, Содоли и прочие мясники „собаку съели“ в АТО/ООС, а теперь и в СВО. Недооценка этой публики нам может выйти боком. Противник еще не сломлен. Да, улицы у них пустые — ловят на фронт всех подряд. Но новые и укомплектованные старые бригады „мяса“ они исправно гонят на фронт. Штаты и ЕС их подбадривают слухами о том, что скоро закроют воздушное пространство над Украиной. Новые поставки ракет, бомб и снарядов Киеву уже привели к ожесточению боевых действий на всем ТВД за прошлую и текущую неделю», — подчеркнул военкор.

Котенок обратил внимание, что российской армии предстоит решать тяжелые военные задачи в Харьковской области.

«Нам нужны люди, на фронте их дефицит, поверьте мне. Посему на первый план вышла подготовка и сбережение людей. Без этого нам победы не видать. Пусть слово „мясник“ и дальше ассоциируется с Сырскими/Содолями/Зеленскими и прочими. Пришло время не стачивать батальоны в битвах за „избушку лесника“, заявляя раз в месяц о ее взятии, а беречь каждого солдата. Это не фигура речи, а требование этой войны, прозванной спецоперацией. Это залог нашего успеха и наше главное отличие от бывших русских, превратившихся в иуд», — добавил он.

Минобороны РФ данные от военкоров никак не комментировало.

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