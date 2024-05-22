В Конгрессе США озаботились неудачами ВСУ под Харьковом У Пентагона потребовали разрешить ВСУ атаковать Россию оружием США

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Конгрессмены США направили главе Пентагона Ллойду Остину письмо, в котором обратили его внимание на ухудшение ситуации под Харьковом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Политики потребовали от Министерства обороны разрешить украинцам использовать американское оружие для ударов по объектам на территории России. Документ подписали семь членов конгресса от Демократической партии, и шесть — от Республиканской.

В документе конгрессмены подчеркнули, что Киев не смог защитить себя из-за политики администрации президента США Джо Байдена. По мнению политиков, крайне важно предоставить ВСУ возможность проводить «полный спектр военных действий». Они отметили, что к концу года в США будет обучено 12 летчиков для истребителей F-16, но Украина нуждается в гораздо большем количестве. Конгрессмены также потребовали обеспечить Киев необходимым количеством систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

На днях официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель прокомментировал заявление, сделанное госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном в Киеве. Высокопоставленный чиновник тогда впервые признал заинтересованность Вашингтона в победе Украины. Однако Блинкен отметил, что власти республики сами должны решать, как пользоваться предоставленным им оружием. Патель подчеркнул, что американские власти не поощряют и не разрешают бить по российской территории. Однако Украина в конечном итоге сама принимает решения о своих военных ударах и операциях, резюмировал представитель Госдепартамента США.