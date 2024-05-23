Битва за Харьковскую область: сводка 23 мая, успехи и проблемы у ВС РФ

Фото: МО РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние события и новости из Харьковской области, где ВС РФ продолжают вести наступление. Какую интересную информацию они предоставили сегодня, 23 мая 2024 года, с этого участка СВО? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Ситуация и обстановка в Харьковской области сегодня

Подразделения российской группировки войск «Север» в результате активных действий продвинулись в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение живой силе и технике подразделений 3-й танковой, 57-й мотопехотной бригад украинской армии в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Белый Колодезь и Петропавловка Харьковской области, заявили в Минобороны РФ.

«Отражены три контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ за сутки составили до 255 военнослужащих и семь автомобилей, 122-мм боевая машина РСЗО „Град“, 152-мм самоходная артиллерийская установка „Акация“, 155-мм гаубица М777 производства США, 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм противотанковая пушка „Рапира“, а также две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — добавили в МО РФ.

«Архангел спецназа Z» пишет, что в Волчанске за сутки ВС РФ прошли от 100 до 400 метров.

«В южной части города вскрываются позиции противника и уничтожаются нашими вертолетами и артиллеристами. На Липцевском направлении продвижение за сутки составило до 500 метров. Несмотря на упорное сопротивление, наши подразделения идут вперед, методично уничтожая врага», — сообщил источник.

WarGonzo передает, что на Харьковском направлении в центре Волчанска продолжаются бои, ЛБС без особых изменений, аналогично дела обстоят и в Липцах.

Фото: МО Украины

«НгП раZVедка» пишет, что российская авиация в настоящее время плотно работает по позициям ВСУ в Липцах.

«В н. п. Липцы ВКС загоняют демонов обратно в пекло массированным применением хрякобоев особого калибра. С вечера 22.05.24 наблюдается движение резервов ВСУ через н. п. Белый Колодец и н. п. Симоновка в направлении Волчанска, некоторые подразделения противник снял с Купянского направления», — отметил источник.

«Два майора» передают, что на Харьковское направление из-за наступательных действий ВС России Киев вынужден перебрасывать подкрепления с других направлений.

«Так, на участок фронта прибыла 36-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ с Херсонщины, наспех доукомплектованная на полигоне Широкий Лан в Николаевской области. Кроме того, сообщают о снятых с Купянского направления силах противника. Не исключается попытка противника выбить наши войска к границе, что вряд ли удастся: ВС России подтянули на направление ТОС и тяжелую артиллерию. На Волчанском направлении наши войска продвинулись в глубину от 100 до 500 метров, отразив две контратаки противника. На Липцевском направлении штурмовые подразделения группировки продвинулись в глубину от 200 до 400 метров, отбив две контратаки. 415-й отдельный стрелковый батальон ВСУ выведен с участка фронта для пополнения», — рассказали авторы канала.

«Военкоры Русской Весны» пишут, что ВС РФ не прекращают штурм Волчанска и Липцев.

«ГВ „Север“ продолжает освобождение приграничных районов Харьковской области. На Волчанском направлении российские войска продвинулись в глубину от 100 до 500 метров, отразив две контратаки противника. На Липцевском направлении штурмовые подразделения группировки продвинулись в глубину от 200 до 400 метров, отбив две контратаки. За прошедшие сутки потери противника составили до 400 боевиков. Также вскрыто и уничтожено: танк Т-72 в районе н. п. Веселое; три 120-мм миномета в н. п. Волчанск и Малые Проходы; БМП; гаубицы М119, М777, Д-20; два пикапа. Упорное продвижение группировки войск „Север“ и уничтожение обороняющегося противника вынудило командование ВСУ перебросить на Харьковское направление все имеющиеся ресурсы, включая элитные спецподразделения ГУР и иностранных наемников. Перемолотый „Бесстрашными“ 415-й отдельный стрелковый батальон ВСУ выведен в район восстановления боеспособности, а подходящие резервы утилизируются на этапе переброски (в районе н. п. Чугуев ракетным ударом уничтожено до 150 человек личного состава)», — отметил источник.

Фото: МО РФ

Пограничник ВСУ, попавший в плен на Харьковском направлении, рассказал РИА Новости, что ротный опорный пункт вблизи украинской границы с Россией существовал только на документах, на самом деле службу нес один взвод.

«Наш ротный опорный пункт, на котором я нес службу, на самом деле физически не является ротным пунктом. Его больше можно отнести к взводному опорному пункту, хотя по бумагам он как ротный», — пожаловался украинец.

ВСУ якобы удалось остановить наступление российской армии на севере Харьковской области через полторы недели после его начала, сообщил Bild эксперт по анализу открытых данных Юлиан Рёпке. По его информации, на двух основных направлениях ВС РФ фактически встали на месте. Он рассказал, что в направлении Липцев они остаются в тех же приграничных селах, которые взяли в первые три дня наступления.

При этом, уверяет эксперт, нет практически никакого продвижения в районе Волчанска, хотя бои за город продолжаются. Остановить наступление России украинские силы смогли с помощью нового американского оружия, которое начало поступать на Украину в мае, утверждает Рёпке. Поступление западных боеприпасов в разговоре с Reuters подтвердил Павел, артиллерист расчета гаубицы 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

«До этого мы располагались в районе Бахмута, теперь нас перевели сюда. Здесь гораздо жарче. Там у нас не было снарядов. Здесь, по крайней мере, они есть, их начали доставлять. Теперь у нас есть с чем работать, чем воевать», — сказал он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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