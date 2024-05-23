ВС РФ выжгли позиции ВСУ под Угледаром: новости СВО на утро 23 мая

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Военная техника и склады с боеприпасами ВСУ были уничтожены артиллеристами группировки войск «Восток» под Угледаром, сообщили в Минобороны РФ. Пресс-служба военного ведомства уточнила, что цели на Южно-Донецком направлении поразили расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Главные новости о том, что произошло в зоне боевых действий к вечеру 22 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Оператор-геодезист расчета РСЗО «Град» с позывным Казанка рассказал, что для наводки на цель требуется всего несколько минут. Задачи у российских артиллеристов бывают разные, добавил он. Это и пехота, и минометы, танки и БМП.

«Какая цель поступает — выезжаем своевременно, быстро ориентируемся, чтобы сразу с первого залпа поразить», — пояснил Казанка.

Также Вооруженные силы России уничтожили несколько баз, где военнослужащих украинской армии обучали инструкторы из других стран, пишет британское издание Sun. Газета рассказала об одном из таких секретных объектов в Харьковской области.

Авторы пообщались с бывшим солдатом ВС Великобритании Дэном Ридли, который занимается подготовкой украинских военных на прифронтовой базе. Кроме него, там работают и другие британские и американские специалисты.

По словам Ридли, центр подготовки, в котором он ведет занятия, связан с украинской армией. При этом военный утверждает, что Киев не финансирует эту базу.

Фото: МО РФ

Как ВСУ атаковали РФ

ВСУ совершили нападение на территорию Запорожской атомной электростанции, сообщила пресс-служба энергообъекта. Был зафиксирован налет дрона-камикадзе на транспортный цех ЗАЭС.

В пресс-службе напомнили, что за последние два дня были совершены несколько атак беспилотниками на жилые и социальные объекты города Энергодара. Отмечается, что обстрелы мирного населения, станции и ее инфраструктуры недопустимы и являются террористическими актами.

В результате обстрела Вооруженными силами Украины жилых домов в Лисичанске Луганской Народной Республики погибли два человека, заявил глава региона Леонид Пасечник. По его данным, по центру города выпущено шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, были повреждены два девятиэтажных здания.

Он подчеркнул, что сотрудники МЧС, несмотря на угрозы повторных обстрелов, продолжают разбирать завалы. На месте также работают сотрудники Следственного комитета. Пасечник добавил, что поручил администрации Лисичанска оценить ущерб от ракетного обстрела. Он пообещал, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Пасечник напомнил, что это уже не первый обстрел города, при котором погибли мирные жители. В феврале после атаки ВСУ на ресторан-пекарню скончались 28 человек.

Территория Курской области вновь была неоднократно атакована со стороны ВСУ, написал губернатор региона Алексей Смирнов. По его информации, Вооруженные силы Украины обстреляли 13 сел и деревень, а также два пункта пропуска. Смирнов добавил, что никто не пострадал.

После обстрела в селе Гордеевка была повреждена линия электропередачи, не было света там, а также в селе Троицком и деревне Успеновке, уточнил он. В настоящее время энергоснабжение восстановлено.

Смирнов сообщил, что после сброса взрывных устройств на три села в Суджанском районе также обошлось без пострадавших, но были повреждены линии электропередачи. Ведутся ремонтные работы.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.RU

Как ремонтируют энергообъекты в РФ после атак дронов

Восстановление пострадавших от атак украинских беспилотников объектов энергетической инфраструктуры продвигается быстрыми темпами, заявил вице-премьер России Александр Новак. При этом он отметил, что исключить удары БПЛА на 100% не представляется возможным.

Он также сказал, что защитные меры в отношении объектов топливно-энергетического комплекса проводятся в соответствии с существующим законодательством по безопасности объектов ТЭК. Поэтому продолжается совершенствование различных механизмов и технологий защиты подобных объектов.

Что дадут жителям харьковских сел

Жители населенных пунктов в Харьковской области, которые переходят под контроль России, будут получать российские документы, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Речь идет об аттестатах, паспортах и дипломах. Он напомнил, что в Донбассе люди получали паспорта ДНР и ЛНР, а затем переоформляли их на российские, либо сразу получали гражданство РФ.

Что просят пленные украинцы

Пленные украинцы просят книги, заявил первый заместитель председателя ГД по культуре и внук писателя Михаила Шолохова Александр в эксклюзивном интервью NEWS.ru на патриотическом фестивале «Русское лето» в Воронеже. Шолохов добавил, что, узнав об этом, он переиздал роман своего деда «Тихий Дон».

По его словам, когда он понял, что воюющим сторонам в какой-то момент надо будет мириться, он переиздал «Поднятую целину». После этого писатель Захар Прилепин подсказал, что нужно переиздать и роман «Они сражались за родину», а также рассказ «Наука ненависти».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Захар Прилепин

Куда Украина тратит переданные ей деньги

Украина обязалась обеспечить контроль за использованием предоставленных ЕС средств, следует из рамочного соглашения, подписанного министром экономики Украины Юлией Свириденко и еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Варгейи. Документ касается финансирования со стороны ЕС в рамках реализации программы Ukraine Facility в объеме €50 млрд.

Как в Польше оценили важность победы РФ

Россия на Украине сражается не только за свои интересы, но и за изменение миропорядка, пишет журналист польского издания Myśl Polska Эдвард Карольчук. По его словам, новый порядок принесет стабильный мир в Восточной Европе.

Автор статьи считает, что Москве недостаточно одержать победу на фронте. Нужно закрепить свой успех мирным соглашением, который обеспечит благоприятные политические и экономические условия для соседних с украинской территорией стран.

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