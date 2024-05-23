В США показали карту, куда могут попасть ракеты ATACMS в случае удара по РФ Конгрессмен Маккол показал карту прилетов ракет ATACMS при ударах по России

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

ATACMS

Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, выступая перед представителями Белого дома, продемонстрировал карту Украины и России, где были указаны зоны поражения ракет ATACMS, переданных Киеву, передает телеканал C-SPAN. Маккол обратился к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом разрешить украинской стороне наносить удары по объектам на российской территории.

Это запретная для ударов территория, созданная русскими, где они размещают артиллерию и ракетные комплексы в непосредственной близости от украинской границы, которые они потом используют для атак на украинцев, — заявил конгрессмен.

Блинкен в свою очередь не стал прямо отвечать на вопрос, позволит ли Вашингтон применять свои вооружения для ударов по России. Он в очередной раз заявил, что соответствующее решение должны принимать власти Украины, американская сторона же должна быть ответственна за предоставление Киеву необходимых вооружений. В ответ на это Маккол заявил, что не Конгресс США запрещал наносить удары. В завершение он выразил надежду, что Белый дом пересмотрит свою позицию по данному вопросу.

С аналогичным требованием ранее выступила экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. По ее словам, Вашингтону следует разрешить ВСУ наносить удары по России с помощью дальнобойного оружия.