Нуланд выступила с резким заявлением о России Нуланд призвала США разрешить ВСУ бить дальнобойным оружием по целям в России

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Виктория Нуланд

Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтону следует разрешить ВСУ наносить удары по России с помощью дальнобойного оружия, сообщила газета The Hill. По ее мнению, США и союзники Украины должны оказывать Киеву больше помощи для нанесения ударов по российской территории. Она обратила внимание на обострение ситуации из-за боевых действий под Харьковом.

Мне кажется, что если атаки происходят непосредственно из-за линии фронта с территории России, то эти базы тоже должны быть целями, независимо от того, запускают оттуда ракеты или снабжают войска, — заявила Нуланд.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные союзники Украины не обладают такими вооружениями, которые были бы способны повлиять на ход специальной военной операции в пользу Киева. По его словам, хваленые американские дальнобойные ракеты ATACMS сегодня в большом количестве уничтожаются российскими системами противовоздушной обороны.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что стратеги Североатлантического альянса искренне добиваются полного перехода Украины под контроль России, продолжая поставлять киевским властям дальнобойное оружие. Политик посоветовал членам НАТО принимать в расчет, какое вооружение стоит выделять украинским военным.