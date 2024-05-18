Медведев раскрыл мотивы НАТО для поставок оружия Украине Медведев: НАТО поставками оружия добивается перехода Украины под контроль РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Стратеги Североатлантического альянса искренне добиваются полного перехода Украины под контроль России, продолжая поставлять киевским властям дальнобойное оружие, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Политик посоветовал членам НАТО принимать в расчет, какое вооружение стоит выделять украинским военным.

Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше. А это совсем опасно. Тем более, что нестратегическое ядерное оружие, о проведении учений с которым объявила наша страна, понятие весьма растяжимое, — обратил внимание Медведев.

Других вариантов, как признал Медведев, у России не будет, так как санитарная зона необходима для безопасности российских городов и сел. При этом возможное мирное соглашение с Украиной может быть легко нарушено со стороны Киева при наличии дальнобойных ракет, констатировал он.

Ранее зампред Совбеза РФ отметил, что поездка украинского президента Владимира Зеленского в Харьков была сильным ходом. Он назвал посещение города главой государства прощальным визитом. К своему посту российский политик прикрепил фотографию с изображением казни Муссолини.