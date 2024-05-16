«Монетку кинул?»: Медведев о «прощальном» визите Зеленского в Харьков Медведев назвал визит Зеленского в Харьков прощальным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Визит президента Украины Владимира Зеленского был сильным ходом, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте». Он назвал посещение украинского города прощальным визитом.

Зеленский посетил Харьков. Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду? Или так хочет? — написал Медведев.

К своему посту зампред Совбеза РФ прикрепил фотографию с изображением казни Муссолини.

Ранее Дмитрий Медведев написал, что премьер Словакии Роберт Фицо, на которого совершили покушение, является прагматиком и нерусофобом, но при этом не придерживается пророссийской линии. По его словам, нападение на политика показало, что истеблишмент Европы подвержен «русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой» повестке. Медведев также пожелал Фицо выздоровления. Замглавы СБ отметил, что Фицо представляет европейских политиков, которые «не желают своим гражданам превратиться в серый радиоактивный пепел».

Фицо был ранен в городе Гандлова после заседания правительства 15 мая. В политика стреляли, после покушения его в тяжелом состоянии доставили в больницу Банска-Бистрицы. По последним данным, состояние премьера после операции стабилизировалось.