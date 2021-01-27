Билл Гейтс предложил план борьбы с новой пандемией

https://static.news.ru/photo/ce22541c-6097-11eb-9ccf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alessandro Di Ciommo/ZUMAPRESS.com

Основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс призвал человечество готовиться к новым пандемиям и воспринимать их так же серьёзно, как потенциальный военный конфликт. Заявление бизнесмена было включено в ежегодное послание фонда Bill & Melinda Gates Foundation.

Предприниматель считает, что мир обязан предпринять серьёзные шаги, чтобы быть готовым к следующей пандемии. Он счёл необходимым инвестировать миллиарды долларов в развитие науки и создание глобальной системы оповещения о новых вспышках опасных заболеваний.

Гейтс отметил важность формирования специальной команды реагирования — «пандемической бригады пожарных», специалисты которой реагировали бы на потенциально кризисную ситуацию. Он добавил, что при отсутствии рисков новой пандемии члены этой группы должны сосредоточиться на повышении своих компетенций и проведении учений.

Чтобы избежать трудностей, с которыми мы столкнулись в прошлом году, подготовка к пандемии должна восприниматься так же серьёзно, как военный конфликт, — цитирует Lenta.ru миллиардера.

Ранее Билл Гейтс выразил опасение, что несмотря на вакцинацию, пандемия коронавируса в ближайшие месяцы только усилится. Неблагоприятный прогноз он получил на основе анализа компьютерных моделей. По его данным, в январе ситуация во всём мире с распространением коронавируса обернётся в худшую сторону.

Гейтс ещё раз заявил, что считает ношение масок и социальную дистанцию эффективными средствами борьбы с распространением этой инфекции. В следующем году, по его словам, продлятся и ограничения на посещение публичных мест. В целом же 2021 год должен стать переломным — заболеваемость и смертность начнут снижаться и жизнь постепенно станет налаживаться.

Эти ожидания миллиардер связывает с вакцинацией, которая весной следующего года должна достичь глобальных масштабов. При этом его опасения вызывает рост числа её противников. Миллиардер признался, что не понимает причин такого неверия в науку, писал NEWS.ru.